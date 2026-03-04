Главу воронежского УИЗО задержали за превышение полномочий

Руслану Карасалихову 38 лет. Он родился в Ставропольском крае. В 2008 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». С декабря 2008-го работал в Следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре Воронежской области. С января 2011 года по июнь 2014-го был юрисконсультом, замначальника, начальником юридического отдела областного учреждения «Управление земельных ресурсов». С июня 2014-го по июль 2015 года возглавлял юридический отдел областного учреждения «Центр корпоративного развития», с июля 2015-го по сентябрь 2022-го — муниципальное учреждение «Городской центр муниципального имущества».