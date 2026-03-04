ГАИ рассказала о подростках, протаранивших на авто две служебных машины в Гродно, пишет grodnonews.by.
Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел в мае прошлого года в микрорайоне Ольшанка и стал одним из самых резонансных случаев в Гродно.
Двое подростков-приятелей решили прокатиться на автомобиле, который один из них без спроса взял у своего деда. Когда юный водитель на большой скорости пересекал улицу Огинского, машину заметил наряд ДПС и, включив проблесковые маячки, потребовал через громкоговоритель остановиться.
Однако юные нарушители проигнорировали сигнал и попытались скрыться. Началась погоня по улице Лебедева в направлении улицы Славинского.
Как пояснил старший инспектор ДПС Вячеслав Шпаровский, блокировать беглецов удалось лишь в районе кольцевой развязки, где дорогу им перегородили два автомобиля — патрульный УАЗ и машина охраны. Не справившись с управлением, подросток, находившийся за рулем, врезался сначала в авто охраны, а затем — в милицейский УАЗ.
По словам старшего участкового инспектора Николая Гурина, также принимавшего участие в задержании подростков, от травм сотрудников в машинах спасла их специальная экипировка. В ДТП никто из людей серьезно не пострадал, хотя служебный транспорт получил значительные повреждения. Милиционер также подчеркнул: перехват удалось провести до того, как беглецы на машине вылетели на оживленный перекресток, что позволило избежать ДТП с гражданскими автомобилями.
После задержания подростков передали инспекции по делам несовершеннолетних. Обоих поставили на профилактический учет, а в их школе провели выездное заседание комиссии. Случай публично разобрали на глазах у учеников и педагогов как наглядный пример того, к чему приводят необдуманные поступки.
