ГАИ рассказала о подростках, протаранивших на авто две служебных машины в Гродно

По словам старшего участкового инспектора Николая Гурина, также принимавшего участие в задержании подростков, от травм сотрудников в машинах спасла их специальная экипировка. В ДТП никто из людей серьезно не пострадал, хотя служебный транспорт получил значительные повреждения. Милиционер также подчеркнул: перехват удалось провести до того, как беглецы на машине вылетели на оживленный перекресток, что позволило избежать ДТП с гражданскими автомобилями.