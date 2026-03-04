На Урале бывший муж зарезал медсестру в больнице

Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых добавил, что задержанный имеет богатую криминальную биографию: на его счету шесть судимостей, включая кражи, угон и причинение вреда здоровью различной тяжести. Последний раз он привлекался к ответственности в 2023 году за нарушение правил дорожного движения.