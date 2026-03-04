На Урале бывший муж зарезал медсестру в больнице

Трагедия произошла в поселке Рефтинский Свердловской области: прямо в помещении поликлиники была убита 38-летняя медсестра Виктория Блискунова. Подозреваемый, бывший муж погибшей, уже задержан. У женщины осталось шестеро детей.
По данным телеграм-канала SHOT, бывший супруг ворвался в медицинское учреждение с ножом и нанес женщине смертельные ранения. Предполагается, что мотивом преступления стал развод.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главного врача больницы Асбеста Игоря Брагина, руководство медучреждения уже заявило о готовности оказать всю необходимую помощь родным и близким погибшей. Главврач подтвердил, что ЧП носит криминальный характер, а основной версией следствия является расправа со стороны бывшего мужа.
В региональном управлении СК России уточнили, что в отношении 41-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых добавил, что задержанный имеет богатую криминальную биографию: на его счету шесть судимостей, включая кражи, угон и причинение вреда здоровью различной тяжести. Последний раз он привлекался к ответственности в 2023 году за нарушение правил дорожного движения.