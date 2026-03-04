В Ингушетии за взятку в 45 млн рублей задержали чиновников ФНС

Чтобы избежать ответственности, представитель фирмы передал налоговикам более 45 миллионов рублей. За это вознаграждение чиновники оформили фальшивый акт проверки, занизив реальные нарушения до 1,7 миллиона рублей. Теперь им вменяют получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия.