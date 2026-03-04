Ричмонд
В Ингушетии за взятку в 45 млн рублей задержали чиновников ФНС

В Ингушетии задержаны сотрудники УФНС. По версии следствия, они получили 45 млн рублей за сокрытие налоговых нарушений коммерческой фирмы на 277 млн. Двое фигурантов арестованы, расследование продолжается.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Республике Ингушетия задержаны должностные лица регионального управления Федеральной налоговой службы. Их подозревают в получении взятки на сумму более 45 миллионов рублей, сообщает Следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, в ходе выездной проверки коммерческой организации налоговый орган выявил необоснованное применение вычетов по налогу на добавленную стоимость на сумму, превышающую 277 миллионов рублей.

Чтобы избежать ответственности, представитель фирмы передал налоговикам более 45 миллионов рублей. За это вознаграждение чиновники оформили фальшивый акт проверки, занизив реальные нарушения до 1,7 миллиона рублей. Теперь им вменяют получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия.

В настоящее время двое участников коррупционной схемы задержаны, а следователи СК России совместно с сотрудниками УФСБ провели обыски. Фигурантам предъявлено обвинение, и по решению суда они заключены под стражу.

Стоит отметить, что ранее в отношении еще трех сотрудников УФНС России по Республике Ингушетия также были возбуждены уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.