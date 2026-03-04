Ричмонд
СМИ: Семь учеников отравились диоксидом азота на уроке химии в школе при МГУ

Семь учеников отравились диоксидом азота на уроке химии в школе имени Колмогорова при МГУ. Об этом в среду, 4 марта, сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, всех пострадавших госпитализировали.

Официального подтверждения информации об отравлении не поступало.

5 февраля после выявления случая заболевания кишечной инфекцией в частном пансионате в поселке Красная Пахра в ТиНАО началось эпидемиологическое расследование. Ранее руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что в пансионате отравились 10 пожилых постояльцев — их госпитализировали с признаками инфекционного заболевания.