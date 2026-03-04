СМИ: Семь учеников отравились диоксидом азота на уроке химии в школе при МГУ

5 февраля после выявления случая заболевания кишечной инфекцией в частном пансионате в поселке Красная Пахра в ТиНАО началось эпидемиологическое расследование. Ранее руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что в пансионате отравились 10 пожилых постояльцев — их госпитализировали с признаками инфекционного заболевания.