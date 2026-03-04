В Башкирии болезни пищеварения у младшеклассников отступили на четвертое место

Министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин выступил на пленарном заседании III Республиканского форума региональных операторов питания. Он напомнил, что с 2020 года все ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание. Эта задача стала серьезным вызовом, однако республика справилась с ней успешно и сейчас демонстрирует одни из лучших показателей в стране, говорит министр.
Эффективность нововведения подтверждают цифры, отметил чиновник. Так, совместный мониторинг минобра и минздрава показал, что в 2020 году болезни органов пищеварения занимали первое место среди заболеваний младшеклассников. По итогам 2025 года они переместились на четвертую позицию. Снижение заболеваемости напрямую власти связывают с организацией качественного горячего питания в школах.
