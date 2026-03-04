Ричмонд
Женщина умерла в Саратове после прерывания беременности

В одной из частных клиник Саратова скончалась женщина, которой проводили операцию по прерыванию беременности. Об этом пишет ТАСС.

По данным следствия, у пациентки диагностировали замершую беременность на сроке 8−9 недель. Ей сделали вакуумный аборт, после чего женщина умерла.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Обстоятельства случившегося выясняются.

