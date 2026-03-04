Рухнула крыша на 45 человек: ЧП на заводе под Тулой привело к гибели

В ведомстве добавили, что, предварительно, на момент обрушения в цеху находились 45 человек, 43 рабочим удалось выбраться самостоятельно, один скончался от полученных при обрушении конструкций травм. Сейчас спасатели ищут еще одного рабочего, для этого они привлекли кинологов с собаками.