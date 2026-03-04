Рухнула крыша на 45 человек: ЧП на заводе под Тулой привело к гибели

В Тульской области обрушилась крыша цеха предприятия по производству металлоконструкций в городе Узловая, в результате один человек погиб, второй находится под завалами, сообщило в мессенджере МАХ ГУ МЧС по региону.
Крыша не выдержала снега.
По данным ведомства, сообщение о частичном обрушении кровли в одном из цехов предприятия на улице Заводская поступило спасателям 4 марта в 16.25 по мск. Прибывшие на место спасатели обнаружили обрушение крыши цеха на площади 1200 квадратных метров. По предварительным данным, ЧП произошло из-за скопившегося на ней снега и льда.
В ведомстве добавили, что, предварительно, на момент обрушения в цеху находились 45 человек, 43 рабочим удалось выбраться самостоятельно, один скончался от полученных при обрушении конструкций травм. Сейчас спасатели ищут еще одного рабочего, для этого они привлекли кинологов с собаками.
Спасатели опубликовали кадры поисковой операции. На видео сотрудники МЧС осматривают здание, с помощью бензореза режут обрушившиеся конструкции, чтобы добраться туда, где может оставаться один рабочий.
Следователи возбудили уголовное дело.
Следком по факту обрушения крыши возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК РФ), говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК по Тульской области. Отмечается, что следователи и криминалисты уже выехали на место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
Что производят на заводе в Узловой, где произошло ЧП.
По данным прокуратуры Тульской области, цех, крыша которого упала на рабочих, находится на территории ЗАО «Узловский машиностроительный завод». В Telegram-канале надзорного ведомства говорится, что на место происшествия для координации работы экстренных служб выехал межрайонный прокурор Александр Шевцов.
Согласно данным открытых источников, основным видом деятельности ЗАО «Узловский машиностроительный завод» является производство подъемных кранов. Помимо этого, предприятие занимается производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий, грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования, машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, строительством зданий. По данным на 31 декабря 2024 года, штат сотрудников предприятия составлял 57 человек.