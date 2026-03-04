Накормила сына мясом подруги: как живет на свободе людоедка Мостовщикова

— Я живу так же, как и все. Работаю, занимаюсь семьей. Но не хочу вдаваться в подробности. Никакого маникюра я не делаю. Так что пусть люди спокойно ходят на процедуры, никто их там не съест! У меня есть друзья, знакомые, которые знают мою историю и все равно продолжают со мной общаться. Моя 11-летняя дочь тоже в курсе того, что я совершила. Она не боится меня, я же ее мама, — рассказала бывшая преступница в беседе с «Комсомольской правдой».