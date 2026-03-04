Накормила сына мясом подруги: как живет на свободе людоедка Мостовщикова

Иркутская людоедка Олеся Мостовщикова, которая неделю ела мясо убитой подруги и кормила им сына, освободилась досрочно и пыталась устроиться поваром в школу. Женщина живет с 11-летней дочерью, а ее старший сын погиб на СВО. «Вечерняя Москва» узнала, как сложилась судьба Мостовщиковой.
Как Мостовщикова убила и съела подругу.
Олеся Мостовщикова родилась в 1982 году в Иркутске. Отец ушел из семьи, мать рано умерла, поэтому девочку воспитывал отчим. Когда Мостовщиковой исполнилось 16 лет, ее отчим тоже скончался. Еще через два года девушка вышла замуж и родила сына, но супруг вскоре умер. После этого девушка впала в депрессию и пристрастилась к алкоголю.
Жуткое преступление Мостовщикова совершила 6 марта 2009 года в Иркутске. В тот день она выпивала в компании подруг Татьяны Романчук и Юлии Цыглер. Во время застолья Романчук принялась критиковать Мостовщикову за то, что та неправильно воспитывает сына (ребенок тем временем играл в соседней комнате). Мать восприняла слова подруги как оскорбление.
— Ты сначала пройди через то, через что прошла я. Переживи мою ситуацию, а потом рассуждай. А иначе как она может мне говорить о том, как воспитывать сына? — возмущалась Мостовщикова позднее на допросе.
Мостовщикова вышла из себя, схватила топор и ударила Романчук. Затем взялась за нож и нанесла подруге еще не менее 51 ранения. После этого женщина принялась прямо на глазах у второй приятельницы разделывать тело убитой. Отрубленную голову она сначала унесла в сарай, но затем перепрятала в погреб. Кисть, руку, уши и глаз сожгла в печке.
Цыглер даже не думала вызывать полицию и, по словам Мостовщиковой, предложила съесть зарубленную подругу.
— А давай мы ее приготовим. А-то столько мяса пропадет, — пересказывала слова Цыглер Мостовщикова.
Так и поступили. Женщины отрезали с ноги убитой кусок мяса, приготовили его вместе с рисом и ели еще неделю. Получившимся блюдом они кормили и маленького сына Мостовщиковой. Остальные части тела подруги выбросили на помойку.
Суд над людоедкой.
Через восемь дней после убийства, 14 марта 2009 года, останки Романчук нашли на мусорке местные бездомные. Вскоре место происшествия оцепили оперативники, правоохранители стали обходить близлежащие дома и вскоре наведались «в гости» к Мостовщиковой. К тому моменту она вместе с Цыглер занималась чем-то в теплице.
Подруги объяснили, что планировали засыпать теплицу навозом, но стражи порядка не увидели поблизости никаких удобрений и заподозрили неладное. Зато они обратили внимание на темное пятно на крыльце у Мостовщиковой. Женщина сказала, что из-за голода убила и съела свою собаку. Но и в это оперативники не поверили.
Затем правоохранители осмотрели участок Мостовщиковой и вскоре обнаружили во дворе женскую сумку, полную отрезанных частей тела. Обеих подруг задержали. На допросе Мостовщикова заявила, что в момент совершения преступления была сильно пьяна. Съесть убитую подругу ей якобы предложила Цыглер. Та все отрицала и утверждала, что Мостовщикова заставила ее молчать и кормила человечиной под угрозой расправы.
Казанский каннибал Алексей Суклетин: история убийств самого кровавого людоеда СССР.
В итоге Мостовщикову признали виновной в убийстве и приговорили к восьми годам и семи месяцам лишения свободы. Цыглер же фигурировала в деле только как свидетель. Экспертиза установила, что подруга действовала под угрозами Мостовщиковой.
Как живет Мостовщикова после тюрьмы.
Олеся Мостовщикова отбывала наказание в исправительной колонии № 1 в поселке Бозой (Иркутская область). За решеткой она нашла себе мужа, каким-то образом забеременела и родила дочь. На нарушениях порядка в тюрьме людоедка ни разу не попадалась, ни с кем не ссорилась и вела себя прилежно.
За хорошее поведение и из-за появления новорожденной дочери Мостовщикова освободилась досрочно — в 2015 году, на три года раньше положенного срока. С мужем она вскоре развелась, но сохранила его фамилию. По данным Shot, первое время женщина жила в своем прежнем доме, где в 2009 году убила подругу. Мостовщикова пыталась устроиться поваром в школу и горничной в детский лагерь, но ее никуда не взяли из-за непогашенной судимости.
В 2021 году Мостовщикова вместе с дочерью переехала в поселок Большой Луг недалеко от Иркутска. Там она якобы устроилась на работу мастером маникюра. Однако сама женщина опровергла эту информацию.
— Я живу так же, как и все. Работаю, занимаюсь семьей. Но не хочу вдаваться в подробности. Никакого маникюра я не делаю. Так что пусть люди спокойно ходят на процедуры, никто их там не съест! У меня есть друзья, знакомые, которые знают мою историю и все равно продолжают со мной общаться. Моя 11-летняя дочь тоже в курсе того, что я совершила. Она не боится меня, я же ее мама, — рассказала бывшая преступница в беседе с «Комсомольской правдой».
Дело людоеда Джумагалиева из Алма-Аты: как он убивал, сколько жертв и где он сейчас.
Мостовщиковой на момент публикации материала исполнилось 43 года, а ее дочери — 11 лет. Сын, которого она кормила мясом подруги в детстве, по информации Shot, попал в тюрьму за кражу, затем заключил контракт с Минобороны, отправился на спецоперацию на Украине и погиб на фронте в возрасте 23 лет. Мать якобы пыталась присвоить его награды и выплаты, но деньги достались жене и двум детям погибшего военного. На эти деньги семья купила дом.
Похожая судьба сложилась у пермского людоеда Михаила Малышева, который в 90-е годы убил и съел двух человек, а также держал в сексуальном рабстве еще двух знакомых. В 2022 году он вышел на свободу, переехал к маме и нашел работу в приюте для животных. В октябре 2025 года в квартире Малышева нашли тело его друга. Экспертиза показала, что смерть мужчины не носила криминального характера. А в декабре того же года умер и сам Малышев.