В Иране заявили о гибели 100 морпехов США при атаке на Дубай

В результате атаки на Дубай погибли не менее 100 морских пехотинцев Вооруженных сил (ВС) США. Об этом 4 марта заявили в штабе войск ПВО Ирана.

Источник: AP 2024

«При атаке на Дубай были убиты 100 американских морских пехотинцев», — сказал представитель центрального штаба войск ПВО Ирана «Хатам-оль-Анбия», передает Mehr.

Уточняется, что на военной базе США находились около 160 морпехов.

Около 80 тел найдены на месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки. Отмечается, что потопленное иранское судно направлялось обратно в Иран из порта на востоке Индии.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана 4 марта провел 17-й этап операции, в которой выпустил более 40 ракет по объектам США и Израиля. Агентство Sabereen News сообщило об атаке КСИР на американский флот у побережья Саудовской Аравии. Ночью агентство Tasnim уточнило, что, предварительно, Ирану удалось повредить американский эсминец.

