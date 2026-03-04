В Иране заявили о гибели 100 морпехов США при атаке на Дубай

«При атаке на Дубай были убиты 100 американских морских пехотинцев», — сказал представитель центрального штаба войск ПВО Ирана «Хатам-оль-Анбия», передает Mehr.
Уточняется, что на военной базе США находились около 160 морпехов.
Около 80 тел найдены на месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки. Отмечается, что потопленное иранское судно направлялось обратно в Иран из порта на востоке Индии.
В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана 4 марта провел 17-й этап операции, в которой выпустил более 40 ракет по объектам США и Израиля. Агентство Sabereen News сообщило об атаке КСИР на американский флот у побережья Саудовской Аравии. Ночью агентство Tasnim уточнило, что, предварительно, Ирану удалось повредить американский эсминец.