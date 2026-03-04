Прокуратура Москвы проверит загрязнение реки Сетунь в районе улицы Верейская

Межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы инициировала проверку сведений о загрязнении реки Сетунь в районе улицы Верейская. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 4 марта, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова.