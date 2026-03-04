Ричмонд
Прокуратура Москвы проверит загрязнение реки Сетунь в районе улицы Верейская

Межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы инициировала проверку сведений о загрязнении реки Сетунь в районе улицы Верейская. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 4 марта, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова.

К проверке привлечены эксперты из ГУП «Мосводосток» и ГПБУ «Мосэкомониторинг», проводятся анализы воды, чтобы определить возможный источник загрязнения водоема.

На данный момент удалось остановить дальнейшее распространение загрязнения, проведена очистка акватории и установлены боновые заграждения.

В случае выявления оснований по результатам исследований будут предприняты меры прокурорского реагирования.

В начале октября появилась информация о загрязнении Водоотводного канала реки Москвы. Сотрудники «Мосводостока» выехали по адресу и отобрали пробы воды. Столичная прокуратура поставила на контроль ход проверки.