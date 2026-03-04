Ричмонд
Mehr: при ударе по базе в Дубае погибли 100 морпехов США

Представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам-аль-Анбия» рассказал о жертвах при ударе по базе в Дубае.

Источник: Аргументы и факты

В результате удара по военной базе в Дубае погибли 100 морских пехотинцев США, заявил представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам-аль-Анбия», передает Mehr.

«При атаке на Дубай были убиты 100 американских морских пехотинцев», — сказано в публикации.

О какой базе идет речь не уточняется.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции заявили, что более 680 военных США и Израиля пострадали или погибли с начала операции против Ирана.

