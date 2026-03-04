Женщина умерла в клинике Саратова после прерывания беременности

Ранее девушка на 22-й неделе беременности поступила в клинику Екатеринбурга с герпетическим энцефалитом — воспалением головного мозга. Пациентке экстренно провели кесарево сечение. Спасти плод не удалось, но сама девушка выжила. Тем не менее ее интеллект снизился до уровня трехлетнего ребенка.