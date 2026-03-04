Женщина умерла в клинике Саратова после прерывания беременности

Женщина умерла в частной клинике Саратова после операции по прерыванию беременности, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в правоохранительных органах региона.
— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — говорится в сообщении.
По данным следствия, у пациентки диагностировали замершую беременность на сроке восьми-девяти недель. Ей сделали вакуумный аборт, после чего женщина умерла, передает ТАСС.
Ранее девушка на 22-й неделе беременности поступила в клинику Екатеринбурга с герпетическим энцефалитом — воспалением головного мозга. Пациентке экстренно провели кесарево сечение. Спасти плод не удалось, но сама девушка выжила. Тем не менее ее интеллект снизился до уровня трехлетнего ребенка.
В январе 39-летняя жительница Нижегородской области после родов стала инвалидом: ребенка удалось спасти, но сама женщина получила тяжелое поражение мозга и уже несколько месяцев находится в вегетативном состоянии.