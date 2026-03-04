В Ираке произошел массовый блэкаут, в том числе он затронул столицу страны Багдад, пишет The Times of Israel со ссылкой на министерство энергетики страны.
«Электросети полностью отключены во всех провинциях Ирака», — сказано в публикации.
Отмечается, что специалисты устанавливают причины отключения электроэнергии. Кроме того, они приступили к восстановительным работам.
Ранее сообщалось, что Берлин столкнулся с частичным отключением электроэнергии из-за пожара на подвесном кабельном мосту. В результате около 45 тысяч домов и более двух тысяч предприятий остались без света.