Гладков рассказал об обстановке приграничных районах Белгородской области

«Крайне сложная ситуация и имеет тенденцию к ухудшению. Меры мы предпринимаем, не всегда они дают результат, но мы не прячемся за какой-то ширмой. Мы находимся каждый на своём рабочем месте и стараемся решить всё всеми силами, которые у нас есть», — сказал Гладков во время вечернего эфира в соцсети «ВКонтакте».