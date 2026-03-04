Гладков рассказал об обстановке приграничных районах Белгородской области

По его словам, число ударов по Белгородской области продолжает расти, несмотря на принимаемые меры: в частности, отряд подразделения «Орлан», работающий в Грайвороне, уже расширен до 100 человек. При этом губернатор подчеркнул, что эффективность работы властей и сил безопасности следует оценивать не по количеству сбитых БПЛА, а по числу раненых, погибших и масштабу разрушений.
«Крайне сложная ситуация и имеет тенденцию к ухудшению. Меры мы предпринимаем, не всегда они дают результат, но мы не прячемся за какой-то ширмой. Мы находимся каждый на своём рабочем месте и стараемся решить всё всеми силами, которые у нас есть», — сказал Гладков во время вечернего эфира в соцсети «ВКонтакте».
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.