Двое моряков получили ожоги при атаке дронов ВСУ на российский газовоз

По информации ведомства, все 30 спасенных членов экипажа судна в настоящее время находятся в безопасности, им оказывают медпомощь.
«Поскольку речь идет о газовозе, который следовал с грузом, последствия нападения на него влекут за собой ещё и колоссальный ущерб окружающей среде», — следует из заявления ведомства.
Напомним, атака ВСУ на «Арктик Метагаз» была совершена 3 марта в Средиземном море. Минтранс РФ назвал ее актом международного терроризма и морского пиратства. МИД РФ заявил о сохранении за Москвой возможности применения мер политического и дипломатического характера в ответ на атаку на газовоз.