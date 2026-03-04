Двое моряков получили ожоги при атаке дронов ВСУ на российский газовоз

Напомним, атака ВСУ на «Арктик Метагаз» была совершена 3 марта в Средиземном море. Минтранс РФ назвал ее актом международного терроризма и морского пиратства. МИД РФ заявил о сохранении за Москвой возможности применения мер политического и дипломатического характера в ответ на атаку на газовоз.