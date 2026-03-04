34 украинских беспилотника сбили над регионами РФ за четыре часа

Боевая работа велась с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Больше всего дронов — 21 — сбили над Чёрным морем. Ещё пять аппаратов ликвидировали над акваторией Азовского моря, три — над Крымом. Также по два БПЛА уничтожены над Белгородской областью и Краснодарским краем, один — над Чечнёй.