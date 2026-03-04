МЧС показало кадры обрушения крыши завода в Тульской области

Напомним, инцидент случился в городе Узловая на предприятии по производству металлоконструкций. Кровля обрушилась на площади 1200 квадратных метров из-за скопления снега и льда. По информации спасателей, в момент ЧП в цеху находились 42 человека. Сорок человек выбрались самостоятельно, один погиб. Судьба ещё одного человека пока неизвестна — его ищут под обломками.