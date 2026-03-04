Блэкаут в Ираке: страна погрузилась в полную темноту

Ирак столкнулся с масштабным энергетическим коллапсом: на всей территории страны произошло массовое отключение электричества. По официальным данным Министерства электроэнергетики Ирака, причиной блэкаута стали серьезные технические неисправности, спровоцированные общим обострением ситуации в регионе.
Как сообщает телеканал Al Arabiya, ситуация остается критической. Власти предпринимают попытки оперативно восстановить подачу энергии, однако масштаб повреждений линий электропередач ставит под вопрос скорость выполнения ремонтных работ.
«Большинство линий электропередач отключены из-за аварийной технической неисправности. Соответствующие группы министерств немедленно приступили к ремонтным работам для скорейшего восстановления электроснабжения», — заявили в ведомстве, выразив надежду, что свет вернется в дома иракцев в течение ближайших часов.
Ранее посольство США в Багдаде выпустило экстренное предупреждение, в котором настоятельно призвало всех американцев незамедлительно покинуть территорию страны или найти безопасное убежище до момента эвакуации.
Читайте материал: «“Помыслить страшно”: в Британии раскрыли, к чему все идет».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.