При атаке дронов ВСУ пострадали четыре жителя Белгородской области

В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Отрадное дрон ударил по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями ног доставили в больницу. Позже его перевели в городскую больницу № 2 в Белгороде.