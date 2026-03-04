Ричмонд
В Сочи силы ПВО отражают атаку беспилотников

Средства противовоздушной обороны России отражают атаку украинских беспилотников в Сочи. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

«Все службы приведены в состоянии максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб», — написал Прошунин в Telegram-канале.

Власти призвали жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее обломки сбитых дронов упали на территорию трёх санаториев в Геленджике. В двух из них отдыхающих не было. Гостей третьего санатория эвакуировали в безопасное место на время отражения атаки.

