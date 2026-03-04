Ричмонд
ВСУ ударили дронами-камикадзе по двум сёлам в Брянской области

Украинские беспилотники вновь атаковали приграничные районы России. Под удар попали два населённых пункта в Стародубском муниципальном округе. Дроны-камикадзе атаковали сёла Воронок и Крутая Буда, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

В первом повреждены гараж и легковой автомобиль, во втором — жилой дом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали беспилотниками сельхозтехнику и гражданский автомобиль в Брянской области. В селе Солохи Белгородского округа два FPV-дрона ударили по сельхозтехнике, мужчина с осколочными ранениями спины, головы и шеи доставлен в Бессоновскую амбулаторию. В городе Грайворон дрон атаковал движущийся автомобиль, две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями госпитализированы в Грайворонскую ЦРБ.

