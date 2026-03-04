ВСУ ударили дронами-камикадзе по двум сёлам в Брянской области

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали беспилотниками сельхозтехнику и гражданский автомобиль в Брянской области. В селе Солохи Белгородского округа два FPV-дрона ударили по сельхозтехнике, мужчина с осколочными ранениями спины, головы и шеи доставлен в Бессоновскую амбулаторию. В городе Грайворон дрон атаковал движущийся автомобиль, две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями госпитализированы в Грайворонскую ЦРБ.