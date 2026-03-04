СК возбудил дело по факту гибели женщины после аборта в клинике Саратова

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 34-летней жительницы Саратова в одной из частных клиник города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
«По версии следствия, девушка обратилась в медицинское учреждение города Саратова, где в ходе малоинвазивного операционного вмешательства скончалась», — говорится в сообщении.
Девушка обратилась в медучреждение с жалобами на боли в животе. Врачи диагностировали у нее замершую беременность, прибегнув к процедуре вакуумного аборта, после которой жительница Саратова скончалась.
Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудниками СК назначены судебные экспертизы, обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что в России ужесточили требования к медицинским учреждениям, проводящим аборты. Соответствующий документ приказа был опубликован Минздравом РФ.