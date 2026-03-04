Тегеран подвергся мощной бомбардировке. Видео

ЦАХАЛ вечером 4 марта сообщила, что наносит удары «по военной инфраструктуре иранского режима в Тегеране».
Агентство Tasnim писало, что с начала боевых действий из-за ударов США и Израиля погибли 1045 человек. Представитель Красного Полумесяца Моджтаба Халид сообщал о 940 погибших. Он отмечал, что это не окончательные цифры, поскольку в некоторых местах еще ведутся поиски.
