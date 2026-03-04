Ричмонд
Тегеран подвергся мощной бомбардировке. Видео

Столица Ирана Тегеран подверглась бомбардировке поздним вечером 4 марта. Кадры ударов появились в Сети. На видео зафиксировано несколько взрывов.

ЦАХАЛ вечером 4 марта сообщила, что наносит удары «по военной инфраструктуре иранского режима в Тегеране».

Агентство Tasnim писало, что с начала боевых действий из-за ударов США и Израиля погибли 1045 человек. Представитель Красного Полумесяца Моджтаба Халид сообщал о 940 погибших. Он отмечал, что это не окончательные цифры, поскольку в некоторых местах еще ведутся поиски.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
