САМАРА, 4 марта. /ТАСС/. В Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Внимание. В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА. Соблюдайте правила безопасности», — написал он в Мах.
