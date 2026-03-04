Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 6,5 на Аляске

Мощное землетрясение магнитудой 6,5 произошло в американском штате Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Источник: Life.ru

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 218 километрах к юго-востоку от населённого пункта Атту-Стейшен. Очаг залегал на глубине 42 километра.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и уточняют параметры сейсмособытия.

Аляска считается одним из самых сейсмоактивных регионов мира — здесь регулярно фиксируются подземные толчки различной силы из-за расположения на стыке тектонических плит.

Ранее Life.ru писал, что подземные толчки встревожили юг России. В Сочи за один день произошло сразу два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,7 — эпицентры находились в 23 километрах от города. Учёные не исключили вероятность повторных толчков.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше