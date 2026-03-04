Shot: Около 20 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом

— Местные жители рассказали, что за полчаса прогремело от 17 до 20 взрывов в разных частях Саратова и Энгельса. По словам очевидцев, «несколько раз мелькал свет после взрывов». Дроны летят на низкой высоте, а некоторые воздушные цели движутся со стороны реки Волги. В небе мелькают яркие вспышки от взрывов, а также воет сирена воздушной опасности, — сказано в публикации.