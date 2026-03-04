Shot: Около 20 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом

Около 20 взрывов прозвучало над Саратовом и Энгельсом. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских беспилотников на города. Об этом в среду, 4 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что за полчаса прогремело от 17 до 20 взрывов в разных частях Саратова и Энгельса. По словам очевидцев, «несколько раз мелькал свет после взрывов». Дроны летят на низкой высоте, а некоторые воздушные цели движутся со стороны реки Волги. В небе мелькают яркие вспышки от взрывов, а также воет сирена воздушной опасности, — сказано в публикации.
На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В тот же день обломки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины упали на территории трех санаториев в Геленджике. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По информации ведомства, инцидент произошел в селе Кабардинка. Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.
В феврале в Краснодарском крае из-за падения фрагментов украинских БПЛА пострадали два человека в поселке Ильском Северского района. Жителей оперативно госпитализировали и оказали им всю необходимую медицинскую помощь.