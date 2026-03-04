ПВО отражает атаку БПЛА на Саратов и Энгельс, слышны взрывы

Атака БПЛА на Саратов. Видео © Telegram / SHOT.
Местные жители рассказали, что за 30 минут раздались от 17 до 20 взрывов в разных районах Саратова и Энгельса. Свидетели отмечают — после хлопков несколько раз мелькал свет.
По словам очевидцев, беспилотники летят на низкой высоте. Некоторые воздушные цели движутся со стороны реки Волги. В городе воет сирена воздушной тревоги. Официальной информации о последствиях на земле пока нет.
В этот же вечер украинские вооружённые силы ударили дронами-камикадзе по двум сёлам в Брянской области. Атаке подверглись населённые пункты Воронок и Крутая Буда в Стародубском муниципальном округе.
