Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП в Домодедове, где погиб ребенок

Установлено, что около 17:00 на 42-м километре автодороги М-4 «Дон» мужчина, управляя машиной «Киа», столкнулся с движущимся в попутном направлении погрузчиком, который убирал снег с обочины. В результате ДТП травмы получили 44-летняя женщина и ее малолетний сын. Пострадавшие были госпитализированы, но, несмотря на оказанную помощь, ребенок умер.