Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП в Домодедове, где погиб ребенок

Домодедовская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств аварии, в которой погиб годовалый ребенок. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.

Установлено, что около 17:00 на 42-м километре автодороги М-4 «Дон» мужчина, управляя машиной «Киа», столкнулся с движущимся в попутном направлении погрузчиком, который убирал снег с обочины. В результате ДТП травмы получили 44-летняя женщина и ее малолетний сын. Пострадавшие были госпитализированы, но, несмотря на оказанную помощь, ребенок умер.

— Домодедовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Региональное управление Госавтоинспекции ранее сообщало, что в подмосковном Домодедове произошло жесткое ДТП с участием фронтального погрузчика, в результате чего погиб ребенок.

Утром того же дня два человека погибли в аварии с участием маршрутки и грузовика в подмосковном Пушкине. Еще шесть человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь.