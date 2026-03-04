Ричмонд
Над Россией за три часа ПВО сбила 48 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами страны. Атаку отразили за три часа — с 20:00 до 23:00 по московскому времени вечером 4 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении Минобороны.

Больше всего дронов — 15 штук — сбили над акваторией Чёрного моря. Одиннадцать беспилотников уничтожили над Ростовской областью. Семь аппаратов ликвидировали над территорией Республики Крым. Пять дронов сбили над Саратовской областью. Три беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря. По два дрона сбили над Белгородской областью, Краснодарским краем и Курской областью, ещё один — над Воронежской областью.

Отметим, что сейчас ПВО отражает новую атаку беспилотников на Саратов и Энгельс. Местные жители рассказали — за полчаса прозвучали от 17 до 20 взрывов в разных районах городов. Некоторые воздушные цели движутся со стороны реки Волги.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

