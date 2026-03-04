Над Россией за три часа ПВО сбила 48 украинских дронов

Больше всего дронов — 15 штук — сбили над акваторией Чёрного моря. Одиннадцать беспилотников уничтожили над Ростовской областью. Семь аппаратов ликвидировали над территорией Республики Крым. Пять дронов сбили над Саратовской областью. Три беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря. По два дрона сбили над Белгородской областью, Краснодарским краем и Курской областью, ещё один — над Воронежской областью.