Дело завели на водителя, совершившего в Домодедове ДТП, где погиб ребенок

Домодедовская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств аварии, в которой погиб годовалый ребенок. Установлено, что около 17:00 на 42-м километре автодороги М-4 «Дон» мужчина, управляя машиной «Киа», столкнулся с движущимся в попутном направлении погрузчиком, который убирал снег с обочины.