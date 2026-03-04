Дело завели на водителя, совершившего в Домодедове ДТП, где погиб ребенок

В отношении водителя, совершившего ДТП в подмосковном Домодедове, в результате которого погиб ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 4 марта, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
— Следователем Следственного управления УМВД России по Домодедово в отношении 46-летнего водителя, совершившего ДТП, в результате которого погиб годовалый ребенок, возбуждено уголовное дело, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Домодедовская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств аварии, в которой погиб годовалый ребенок. Установлено, что около 17:00 на 42-м километре автодороги М-4 «Дон» мужчина, управляя машиной «Киа», столкнулся с движущимся в попутном направлении погрузчиком, который убирал снег с обочины.
В результате ДТП травмы получили 44-летняя женщина и ее малолетний сын. Пострадавшие были госпитализированы, но, несмотря на оказанную помощь, ребенок умер.