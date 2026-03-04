ПВО отражает атаку ВСУ над Севастополем, сбиты пять воздушных целей

Ранее Life.ru писал об атаке ВСУ на Саратов и Энгельс, где за 30 минут прогремело около 20 взрывов, слышались сирены воздушной тревоги, а очевидцы отмечали световые вспышки в небе. Местные жители тогда сообщили, что беспилотники летят на низкой высоте, некоторые цели движутся со стороны реки Волги.