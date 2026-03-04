Ричмонд
ПВО отражает атаку ВСУ над Севастополем, сбиты пять воздушных целей

В Севастополе вечером 4 марта продолжается отражение атаки со стороны ВСУ. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что военные сбили уже пять воздушных целей.

Источник: Life.ru

ПВО города активно работает, уничтожая вражеские беспилотники из различных средств, включая стрелковое оружие, однако падающие обломки и разгонные модули ракет остаются опасными для жителей. Развожаев призвал севастопольцев соблюдать меры безопасности.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — обратился к жителям города губернатор.

Ранее Life.ru писал об атаке ВСУ на Саратов и Энгельс, где за 30 минут прогремело около 20 взрывов, слышались сирены воздушной тревоги, а очевидцы отмечали световые вспышки в небе. Местные жители тогда сообщили, что беспилотники летят на низкой высоте, некоторые цели движутся со стороны реки Волги.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

