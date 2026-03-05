В Харьковской области произошел взрыв

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в Чугуевском районе Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
В районах Сумской, Харьковской и Черниговской областей объявлена воздушная тревога.
В районах Сумской, Харьковской и Черниговской областей действует воздушная тревога.
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в Чугуевском районе Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
В районах Сумской, Харьковской и Черниговской областей объявлена воздушная тревога.