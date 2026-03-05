Минобороны: Над регионами России за три часа сбили 48 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны за три часа ликвидировали над российскими регионами 48 украинских дронов. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— С 20:00 до 23:00 по московскому времени средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотников: 15 БПЛА — над акваторией Черного моря, 11 дронов — над Ростовской областью, семь беспилотников — над Крымом, пять БПЛА — над Саратовской областью, три дрона — над акваторией Азовского моря, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Также по два беспилотника сбили над Белгородской областью, Краснодарским краем, Курской областью и один БПЛА уничтожили над Воронежской областью.
Около 20 взрывов прозвучало над Саратовом и Энгельсом. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских беспилотников на города. Об этом ранее сообщил Telegram-канал Shot.
4 марта обломки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины упали на территории трех санаториев в Геленджике. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.