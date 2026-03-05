Ричмонд
Три человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Саратовскую область

При атаке украинских БПЛА в Саратовской области пострадали три человека. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

— В результате атаки дронов имеются повреждения гражданских объектов. Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. В настоящее время на местах работают все профильные службы. По предварительной информации, пострадали три человека, — написал он в Telegram-канале.

Раненым оказывают необходимую медпомощь, заключил глава области.

Силы противовоздушной обороны за три часа ликвидировали над российскими регионами 48 украинских дронов. Об этом 4 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Около 20 взрывов прозвучало над Саратовом и Энгельсом. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских беспилотников на города. Об этом ранее написал Telegram-канал Shot.

4 марта обломки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины упали на территории трех санаториев в Геленджике. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

