Три человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Саратовскую область

При атаке украинских БПЛА в Саратовской области пострадали три человека. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
— В результате атаки дронов имеются повреждения гражданских объектов. Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. В настоящее время на местах работают все профильные службы. По предварительной информации, пострадали три человека, — написал он в Telegram-канале.
Раненым оказывают необходимую медпомощь, заключил глава области.
Силы противовоздушной обороны за три часа ликвидировали над российскими регионами 48 украинских дронов. Об этом 4 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.
Около 20 взрывов прозвучало над Саратовом и Энгельсом. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских беспилотников на города. Об этом ранее написал Telegram-канал Shot.
4 марта обломки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины упали на территории трех санаториев в Геленджике. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.