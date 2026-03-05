Ричмонд
Три человека пострадали в Саратовской области при атаке БПЛА

В результате атаки украинских дронов на Саратовскую область пострадали три человека. Предварительную информацию сообщил губернатор Роман Бусаргин после полуночи 5 марта.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал глава региона в Telegram-канале.

По информации администрации, во время атаки дронов пострадали также гражданские объекты. Специалисты оперативно реагируют на все вызовы. На местах работают все профильные службы.

Напомним, ПВО начали отражать новую атаку беспилотников на Саратов и Энгельс поздно вечером 4 марта. Местные жители рассказали — за два часа было слышно уже более 60 взрывов. Некоторые воздушные цели движутся со стороны реки Волги.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

