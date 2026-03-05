Ричмонд
За госизмену хабаровчанина приговорили к 19 годам лишения свободы

Преступления мужчина совершил в июне 2024 года. Он прошел обучение диверсионной деятельности и по заданию представителя Украины совершил диверсию: поджег вышку мобильной связи в Хабаровске, повредив оборудование.

Источник: Freepik

«Также готовился совершить поджог объекта транспортной инфраструктуры в группе и по сговору с представителем Украины, а также иным лицом (осужденным по этому же делу приговором Хабаровского краевого суда от 14 августа 2025). Он же легализовал денежные средства, полученные в криптовалюте от представителя Украины в качестве вознаграждения за совершенную диверсию», — прокомментировали в телеграм-канале судов Хабаровского края.

Первые пять лет из 19 назначенных мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся годы — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 450 тысяч рублей.