Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число закрытых аэропортов в России увеличилось до 11

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Самары и Ульяновска введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Источник: РИА "Новости"

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Волгограда, Саратова, Пензы, Сочи, Краснодара, Геленджика, Владикавказа, Грозного и Магаса.

В ночь на 5 марта в некоторых регионах России объявлена угроза атаки БПЛА. В Саратовской области из-за налета беспилотников пострадали три человека, повреждены гражданские объекты. В Анапе обломки БПЛА упали на территорию четырех частных домов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше