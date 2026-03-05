На шоссе в аэропорт Бейрута при атаке израильского дрона погибли трое человек

БЕЙРУТ, 5 марта. /ТАСС/. По меньшей мере трое ливанцев погибли в результате атаки израильского беспилотника на машины, которые двигались по шоссе в международный аэропорт Бейрута. Такие данные приводятся в сводке Минздрава республики. В ней сообщается, что еще шесть человек получили ранения и доставлены в больницы.