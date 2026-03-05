На шоссе в аэропорт Бейрута при атаке израильского дрона погибли трое человек

БЕЙРУТ, 5 марта. /ТАСС/. По меньшей мере трое ливанцев погибли в результате атаки израильского беспилотника на машины, которые двигались по шоссе в международный аэропорт Бейрута. Такие данные приводятся в сводке Минздрава республики. В ней сообщается, что еще шесть человек получили ранения и доставлены в больницы.
Ранее телеканал Al Jadeed передал, что в одном из автомобилей находился командир шиитского движения «Хезболлах», отвечавший за ракетное оружие. Его имя не приводится. Второй автомобиль загорелся после попадания в него ракеты, он находился поблизости от средней школы Каутар на въезде в город.
По данным телеканала, сначала беспилотник ВС Израиля нанес удар по машине с командиром, которая ехала по одной полосе в сторону столичного аэропорта. Затем дрон атаковал второй автомобиль, который двигался по другой полосе и находился ближе к городу.
Обе атаки предшествовали воздушному рейду на южное предместье столицы Шуэйфат, в ходе которого был разрушен пятиэтажный дом, покинутый жителями.
За сутки в результате израильских атак в Ливане погибло 20 человек. По данным Минздрава республики, с момента начала военной эскалации 2 марта число убитых достигло 72, а раненых — 437.