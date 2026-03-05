Ричмонд
КСИР заявил об ударе по дата-центру Amazon в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на крупнейший центр обработки данных американской компании Amazon на Ближнем Востоке, расположенный в Бахрейне. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

Источник: AP 2024

Как указано в заявлении, удар был нанесен беспилотниками. В КСИР добавили, что центр обработки данных использовался для поддержки «военной и разведывательной деятельности противника».

1 марта КСИР атаковал дата-центр Amazon Web Services (AWS) в Дубае. Начался пожар, произошло отключение электричества. В компании подтвердили выход одного из центров из строя. 3 марта газета New York Times сообщила, что в ходе атак были повреждены два объекта AWS в ОАЭ и один в Бахрейне.

КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
