КСИР заявил об ударе по дата-центру Amazon в Бахрейне

1 марта КСИР атаковал дата-центр Amazon Web Services (AWS) в Дубае. Начался пожар, произошло отключение электричества. В компании подтвердили выход одного из центров из строя. 3 марта газета New York Times сообщила, что в ходе атак были повреждены два объекта AWS в ОАЭ и один в Бахрейне.