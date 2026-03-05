Ричмонд
Al Jadeed: израильский дрон атаковал автомобили на шоссе в аэропорт Бейрута

Беспилотный аппарат израильских ВВС атаковал два автомобиля, направлявшихся по трассе к международному аэропорту Бейрута.

Беспилотный аппарат израильских ВВС атаковал два автомобиля, направлявшихся по трассе к международному аэропорту Бейрута. Как передает телеканал Al Jadeed, в одной из машин находился полевой командир движения Хезболлах, курировавший ракетное направление. Второй автомобиль был поражен рядом со средней школой Каутар на въезде в город.

Сообщается, что эти удары произошли незадолго до нового авианалета на южные районы столицы. Израильская армия заранее уведомила жителей о готовящейся атаке, которая, по данным канала, должна затронуть квартал Харет-Хорейк.

По информации ливанского Минздрава, за последние сутки в результате израильских действий погибли 20 человек. С начала обострения 2 марта общее число жертв достигло 72, еще 437 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что не менее шести человек погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по пригороду Бейрута Арамуну. По данным министерства здравоохранения Ливана, число жертв может увеличиться по мере разбора завалов.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше