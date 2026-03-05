В Бахрейне четырех человек арестовали за съемку военных объектов и ударов

По данным ведомства, задержанные распространяли видео через свои аккаунты в социальных сетях. Правоохранители подчеркивают, что подобные публикации могут вводить общественность в заблуждение и способствовать распространению паники среди жителей страны, что в свою очередь может нанести ущерб общественной безопасности. Подчеркивается, что дела были переданы в прокуратуру.