Shot: Суд забрал недвижимость отца Блиновской в Москве на 50 миллионов рублей

Блиновскую признали банкротом в ноябре 2024-го. На тот момент она была должна налоговой более 1,16 миллиарда рублей. В ходе расследования уголовного дела на ее недвижимость и Lamborghini наложили арест. Блогерша попросила снять его, чтобы продать имущество для погашения долгов. Позже ее имущество выставили на торги, чтобы она смогла рассчитаться с ФНС. В марте 2025-го у Блиновской конфисковали Lamborghini.