Shot: Суд забрал недвижимость отца Блиновской в Москве на 50 миллионов рублей

Арбитражный суд забрал недвижимость в Москве отца блогерши Елены Блиновской на 50 миллионов рублей. Об этом в среду, 4 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
— Суд частично удовлетворил заявление финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной и признал незаконными сделки по передаче недвижимости ее отцу Олегу Останину, — сказано в публикации.
Теперь оформленные на мужчину объекты — апартаменты на 4-м Верхне-Михайловском проезде, машиноместа и кладовки — признали имуществом его дочери. Уточняется, что их выставят на торги, а вырученные деньги передадут кредиторам.
25 февраля суд взыскал 1,27 миллиона рублей с Елены Блиновской, отбывающей наказание за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств. В инстанции посчитали незаконными платежи блогерши за ее машину Lamborghini. Об этом сообщил представитель осужденной.
Блиновскую признали банкротом в ноябре 2024-го. На тот момент она была должна налоговой более 1,16 миллиарда рублей. В ходе расследования уголовного дела на ее недвижимость и Lamborghini наложили арест. Блогерша попросила снять его, чтобы продать имущество для погашения долгов. Позже ее имущество выставили на торги, чтобы она смогла рассчитаться с ФНС. В марте 2025-го у Блиновской конфисковали Lamborghini.
Мария Ознобихина обратилась в суд. Она утверждала, что блогерша осуществила перечисления за Lamborghini перед тем, как ее признали банкротом. Ознобихина подчеркнула, что такие действия нарушали права и законные интересы кредиторов.