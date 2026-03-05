Двух гендиректоров из Приморья обвинили в хищении 70 млн руб. у Минобороны

Военные следователи Следственного комитета России передали в суд уголовные дела о хищении 70 млн рублей при строительстве детского сада в селе Сергеевка Приморского края. Фигурантами стали два директора подрядных фирм, сообщил Информационный центре СК России.
По данным следствия, в 2023 году государственный заказчик заключил с ООО «Эль-Карго», ЗАО «Нефтегазсервис» и ООО «Стройтех» контракты на строительно‑монтажные работы в здании детсада в Сергеевке. Ответственными за выполнение договоров назначили генерального директора ООО «Эль-Карго» и ЗАО «Нефтегазсервис» Максима Рогожникова и руководителя ООО «Стройтех» Александра Бойкова.
Следователи установили, что в 2024 году руководители компаний оформили фиктивные документы о якобы выполненных работах и таким образом вывели из бюджета 70 млн рублей. При этом условия контрактов фактически не были исполнены, а ущерб в особо крупном размере понесло Министерство обороны России.
Оба директора обвиняются в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает ответственность за хищение в особо крупном размере. В СК России отмечают, что собранных доказательств достаточно для рассмотрения дела в суде по существу, в связи с чем расследование завершили и направили материалы в суд.