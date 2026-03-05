Двух гендиректоров из Приморья обвинили в хищении 70 млн руб. у Минобороны

Оба директора обвиняются в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает ответственность за хищение в особо крупном размере. В СК России отмечают, что собранных доказательств достаточно для рассмотрения дела в суде по существу, в связи с чем расследование завершили и направили материалы в суд.