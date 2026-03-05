Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масочный режим ввели в хабаровском вузе из-за кори

Диагностировали заболевание у студента ТОГУ.

Источник: Хабаровский край сегодня

Масочный режим ввели в Хабаровске в Тихоокеанском государственном университете в связи с диагностированным случаем заболевания корью у студента. Меры приняты для того, чтобы не допустить распространения заболевания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Ношение масок обязательно для всех — студентов, преподавателей и персонала — до особого распоряжения, — подчеркнули в вузе.

Вместе с этим в университете проведут дезинфекцию и уборку помещений, будут проводиться регулярные проветривания помещений.

Сотрудников и студентов также предупредили, что при любых симптомах ОРВИ, сыпи или температуры необходимо сразу же обратиться к врачу и не приходить на пары при плохом самочувствии.

Напомним, корь — самое контагиозное заболевание. Она передается воздушно-капельным путём от человека к человеку, причём наиболее активными источниками инфекции являются люди в периоде до появления клинических проявлений и в самом начале заболевания, за несколько дней до начала клиники и в самые первые дни ее проявлений, когда ещё нет ярко выраженной клинической картины, то есть сыпи, на основании чего можно было бы точно заподозрить корь.

— Инфекция быстро распространяется как внутри квартиры, так и на лестничных клетках, по вентиляции в многоквартирных домах. Ее контагиозный индекс — почти 100%, это означает, что если человек не привит или не болел корью раньше, то с абсолютной вероятностью он заболеет, — ранее рассказывал эксперт в интервью ИА «Хабаровский край сегодня».