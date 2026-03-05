Масочный режим ввели в хабаровском вузе из-за кори

Напомним, корь — самое контагиозное заболевание. Она передается воздушно-капельным путём от человека к человеку, причём наиболее активными источниками инфекции являются люди в периоде до появления клинических проявлений и в самом начале заболевания, за несколько дней до начала клиники и в самые первые дни ее проявлений, когда ещё нет ярко выраженной клинической картины, то есть сыпи, на основании чего можно было бы точно заподозрить корь.