В Саратовской области при атаке БПЛА пострадали три человека

В результате атаки беспилотников в Саратовской области, по предварительным данным, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
По его информации, удары привели к повреждению нескольких гражданских объектов. Оперативные службы незамедлительно приступили к работе, реагируя на поступающие сигналы и оценивая последствия произошедшего.
Глава региона отметил, что на местах задействованы все профильные ведомства, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее ВСУ атаковали электропоезд в поселке Суземка Брянской области с помощью дронов-камикадзе.
