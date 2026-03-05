Ричмонд
В Саратовской области при атаке БПЛА пострадали три человека

Три человека, по предварительной информации, пострадали при атаке БПЛА на Саратовскую область.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки беспилотников в Саратовской области, по предварительным данным, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его информации, удары привели к повреждению нескольких гражданских объектов. Оперативные службы незамедлительно приступили к работе, реагируя на поступающие сигналы и оценивая последствия произошедшего.

Глава региона отметил, что на местах задействованы все профильные ведомства, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее ВСУ атаковали электропоезд в поселке Суземка Брянской области с помощью дронов-камикадзе.

