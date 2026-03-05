В Хабаровском крае за сутки восемь пожаров, в том числе в школе

За минувшие сутки, 4 марта 2026 года, в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Однако подразделения пожарной охраны реагировали на восемь техногенных пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Вчера, 4 марта, также было ликвидировано возгорание в школе села Гаровка-1. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Крупный пожар произошел в Хабаровске на улице Серышева. В заброшенном двухэтажном здании горели деревянные стены, перекрытия и мусор на общей площади 30 квадратных метров. Огонь удалось полностью ликвидировать за 1 час 40 минут. Пострадавших нет, причины устанавливают дознаватели МЧС России.
Всего за сутки зарегистрировано восемь техногенных пожаров, из них шесть — в жилом секторе.
Кроме того, спасатели МЧС России дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП и оказанию аварийно-спасательных работ. На контроле ведомства остается одна туристская группа из восьми человек. В регионе продолжают функционировать 25 ледовых переправ.
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю.