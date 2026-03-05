В Хабаровском крае за сутки восемь пожаров, в том числе в школе

За минувшие сутки, 4 марта 2026 года, в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Однако подразделения пожарной охраны реагировали на восемь техногенных пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Вчера, 4 марта, также было ликвидировано возгорание в школе села Гаровка-1. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".