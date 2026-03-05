Смертельное ДТП на трассе «Уссури»: столкнулись два большегруза

— Движение на данном участке затруднено, будьте внимательны и осторожны за рулём, — прокомментировали в ведомстве. — Каждый, являясь водителем транспортного средства, управляет источником повышенной опасности. От ваших действий зависит безопасность не только ваша, но и окружающих. Мы призываем водителей соблюдать безопасную скорость движения.