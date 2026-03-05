Ричмонд
Смертельное ДТП на трассе «Уссури»: столкнулись два большегруза

На трассе «Уссури» произошло ДТП.

Источник: Комсомольская правда

На 95-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» сегодня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных автомобилей. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Инцидент, унесший жизнь человека, случился на участке дороги, где движение сейчас сильно затруднено. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Детали аварии и личность погибшего уточняются.

В связи с произошедшим, Госавтоинспекция города Хабаровска обращается к водителям.

— Движение на данном участке затруднено, будьте внимательны и осторожны за рулём, — прокомментировали в ведомстве. — Каждый, являясь водителем транспортного средства, управляет источником повышенной опасности. От ваших действий зависит безопасность не только ваша, но и окружающих. Мы призываем водителей соблюдать безопасную скорость движения.