Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Приморья пьяный хулиган выстрелил в камеру и попал под статью

Гильзу и само оружие отправили на экспертизу.

Источник: Комсомольская правда

В дежурную часть ОМВД «Михайловский» обратился директор магазина в селе Ляличи. Нетрезвый посетитель устроил скандал с продавцом, а потом вытащил предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону камеры видеонаблюдения. На место выехала следственно-оперативная группа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Как выяснилось, ранее неоднократно судимый местный житель вел себя агрессивно с самого начала: матерился на продавщицу, сорвал с нее очки и швырнул на пол. Когда другие покупатели попытались утихомирить дебошира, он достал из куртки «пистолет» и пальнул в потолок, прямо в объектив камеры, после чего скрылся. Оперативники задержали его быстро, хулиган дал признательные показания. Гильзу и само оружие отправили на экспертизу.

Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Подозреваемого отправили под стражу. Ему грозит до семи лет колонии.