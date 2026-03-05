В селе Приморья пьяный хулиган выстрелил в камеру и попал под статью

Как выяснилось, ранее неоднократно судимый местный житель вел себя агрессивно с самого начала: матерился на продавщицу, сорвал с нее очки и швырнул на пол. Когда другие покупатели попытались утихомирить дебошира, он достал из куртки «пистолет» и пальнул в потолок, прямо в объектив камеры, после чего скрылся. Оперативники задержали его быстро, хулиган дал признательные показания. Гильзу и само оружие отправили на экспертизу.