В селе Приморья пьяный хулиган выстрелил в камеру и попал под статью

В дежурную часть ОМВД «Михайловский» обратился директор магазина в селе Ляличи. Нетрезвый посетитель устроил скандал с продавцом, а потом вытащил предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону камеры видеонаблюдения. На место выехала следственно-оперативная группа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Как выяснилось, ранее неоднократно судимый местный житель вел себя агрессивно с самого начала: матерился на продавщицу, сорвал с нее очки и швырнул на пол. Когда другие покупатели попытались утихомирить дебошира, он достал из куртки «пистолет» и пальнул в потолок, прямо в объектив камеры, после чего скрылся. Оперативники задержали его быстро, хулиган дал признательные показания. Гильзу и само оружие отправили на экспертизу.
Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Подозреваемого отправили под стражу. Ему грозит до семи лет колонии.