Спустя девять лет: в Приморье раскрыто жестокое убийство в селе Струговка

Следователям в Приморье удалось раскрыть преступление, совершённое ещё в 2017 году, сообщила пресс-служба краевого Следкома.
«По данным следствия, преступление было совершено в апреле 2017 года в селе Струговка Октябрьского района. В ходе внезапно возникшего конфликта фигурант нанес своему оппоненту удар металлической трубой по голове. Позднее от полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался», — говорится в сообщении.
Отмечается, что долгое время установление лица, причастного к преступлению, осложнялось тем, что единственный очевидец происшествия скрывал правду из страха перед возможной местью. В рамках постоянной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты повторно изучили все материалы дела, провели дополнительные следственные действия и установили психологический контакт со свидетелем. В итоге он дал показания.
Подозреваемый задержан на территории Октябрьского муниципального округа. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).