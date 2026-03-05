Спустя девять лет: в Приморье раскрыто жестокое убийство в селе Струговка

Отмечается, что долгое время установление лица, причастного к преступлению, осложнялось тем, что единственный очевидец происшествия скрывал правду из страха перед возможной местью. В рамках постоянной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты повторно изучили все материалы дела, провели дополнительные следственные действия и установили психологический контакт со свидетелем. В итоге он дал показания.