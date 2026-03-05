Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спустя девять лет: в Приморье раскрыто жестокое убийство в селе Струговка

Подозреваемый скрывался годами — пока единственный свидетель не решился рассказать правду.

Источник: PrimaMedia.ru

Следователям в Приморье удалось раскрыть преступление, совершённое ещё в 2017 году, сообщила пресс-служба краевого Следкома.

«По данным следствия, преступление было совершено в апреле 2017 года в селе Струговка Октябрьского района. В ходе внезапно возникшего конфликта фигурант нанес своему оппоненту удар металлической трубой по голове. Позднее от полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что долгое время установление лица, причастного к преступлению, осложнялось тем, что единственный очевидец происшествия скрывал правду из страха перед возможной местью. В рамках постоянной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты повторно изучили все материалы дела, провели дополнительные следственные действия и установили психологический контакт со свидетелем. В итоге он дал показания.

Подозреваемый задержан на территории Октябрьского муниципального округа. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).